Fortaleza registra mais de 16 mil torcedores confirmados para jogo contra Juventude

O Fortaleza divulgou, nesta segunda-feira (29), a parcial de público para o jogo contra o Juventude, marcada para sexta (3), às 21h, na Arena Castelão, pela 36ª rodada da Série A. O dado atualizado é de mais de 16 mil torcedores com presença garantida.

O montante envolve 9.929 check-ins de sócios-torcedores, 6.127 ingressos vendidos e 260 passaportes comercializados - novo mecanismo do clube para conceder acesso aos jogos, o que totaliza 16.316. O bilhete para o confronto é vendido a partir de R$ 10,00 (meia) e pode se encontrado na bilheteria virtual e em lojas oficiais.

Valores dos ingressos de Fortaleza x Juventude:

Inferior Sul: R$ 20,00/ R$ 10,00

Superior Sul: R$ 30,00/ R$ 15,00

Superior Central: R$ 30,00/ R$ 15,00

Superior Norte: R$ 30,00/ R$ 15,00

Inferior Norte: R$ 20,00/ R$ 10,00

Bossa Nova: R$ 60,00/ R$ 30,00

Premium: R$ 100,00/ R$ 50,00

Na tabela de classificação, o Leão está em 6º, com 52 pontos. O Juventude surge em 17º, com 40. No 1º turno do Brasileirão, o Tricolor do Pici empatou em 1 a 1 com o adversário, fora de casa.

Em caso de triunfo, o time comandado pelo técnico argentino Vojvoda garante participação na pré-Libertadores. No momento, a equipe cearense tem vaga na Copa Sul-Americana assegurada.