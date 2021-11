Fortaleza registra 19 mil sócios-torcedores; promoção nos planos termina no domingo (28)

O Fortaleza Esporte Clube anunciou nesta quinta-feira (25) a retomada da marca de 19 mil sócios-torcedores. O índice foi obtido após o lançamento da campanha de Black Friday, em que planos de mensalidades receberam descontos de até 50%.

Aos interessados, a promoção ocorre até o próximo domingo (28), com adesões realizadas através do site ou das lojas oficiais. Confira abaixo os valores dos planos que podem garantir acesso aos jogos do time como mandante ao longo da temporada:

Planos com acesso garantido ao jogo:

Leão do Interior: R$ 39,90

Leão Fiel: R$ 54,90

Leão de Aço: R$ 94,90

Leão do Pici: R$ 189,90

O número de sócios está próximo da estimativa interna do clube, de conseguir mais 2 mil adesões. Até a manhã de terça, o total era 17.820 associados. Já às 15h30 desta quinta, era de 19.174. O número é disponibilizado em plataforma oficial do Fortaleza.

A próxima partida da equipe é quinta (25) contra o Santos. O confronto ocorre às 19h, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada da Série A.