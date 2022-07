Fortaleza recusa oferta de R$ 800 mil para vender mando de campo contra o Fluminense

O Fortaleza foi procurado para vender o mando de campo do jogo de ida da Copa do Brasil, que será na próxima quinta-feira (28), às 20h30, contra o Fluminense. Na proposta, o Leão receberia R$ 800 mil e o jogo passaria a ser no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com isso, o Tricolor jogaria longe da Arena Castelão e da sua torcida.

Procurado pelo Diário do Nordeste, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, garantiu que não existe possibilidade da mudança do mando de campo do Fortaleza. A partida, que deve acontecer na Arena Castelão, ainda segue como "em local a definir", no site da CBF.

Vistoria no Castelão

A Arena Castelão recebeu uma vistoria nesta sexta-feira (22), por parte de profissionais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após as constantes reclamações sobre o estado do gramado.

Um dos principais pontos de atenção, que trata sobre a iluminação do estádio, não foi vistoriado pelos profissionais.