Fortaleza recusa nova proposta do Santos por volante Ronald

O Fortaleza recusou uma nova proposta do Santos pelo volante Ronald. Após buscar o empréstimo para 2022, o Peixe manteve a oferta, com o acréscimo da compra de 60% dos direitos econômicos do jogador no fim do período. A informação foi publicada pelo jornalista André Hernan, do ge.

A diretoria tricolor não abriu negociação e só aceita a transferência com a aquisição integral (100%) do jogador. Nos moldes do acordo, de empréstimo, o time paulista iria arcar com os salários.

Ronald chegou ao Fortaleza em 2020 e foi comprado por R$ 1 milhão junto ao Juventus-SC. Alternativa para o elenco, se firmou como um titular no ano vigente após a saída de Éderson.

O contrato é até o fim de 2024. Com 24 anos, também recebeu contato do São Paulo, sem avanço. Para o setor, o técnico Vojvoda conta ainda com: Felipe, Matheus Jussa e Hércules. O meia Lucas Crispim e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba também atuam na função dentro do 3-5-2.