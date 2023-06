Fortaleza recupera canal oficial no YouTube após ataque hacker

O Fortaleza anunciou na tarde desta quarta-feira (14) que conseguiu recuperar o controle do canal oficial do clube no YouTube, plataforma on-line de compartilhamento de vídeos. Na última sexta-feira (9), o canal havia sido vítima de um ataque hacker, que alterou o nome da conta, a foto de perfil e retirou todos os vídeos do ar.

O Fortaleza aproveitou a ocasião para renovar a identidade visual do canal oficial no YouTube, que agora conta com uma nova imagem de perfil. Por meio de um vídeo publicado nos perfis oficiais do clube nas redes sociais, o Leão do Pici confirmou a recuperação e apresentou aos torcedores a nova identidade visual do canal.

A TV LEÃO NOVIBET ESTÁ DE VOLTA! 🦁



Nosso canal voltou com tudo, de identidade renovada, e mandando um recado pra galera: tem que comer muita rapadura pra derrubar a maior TV de clubes do Nordeste!



Tava com saudades? ACESSE JÁ! https://t.co/8nMOCmJO3x#FortalezaEC #TVLeão pic.twitter.com/UWqIU5JBNN — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) June 14, 2023

O canal oficial do clube no YouTube foi recuperado sem maiores prejuízos, com todos os vídeos que haviam sido retirados do ar no ataque hacker voltando para a biblioteca de vídeos do canal. Atualmente, a TV Leão Novibet, como é nomeado o canal, possui mais de 227 mil inscritos e mais de 300 vídeos publicados.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.