Fortaleza recua e recusa nova proposta do Olympiakos por Mancha

A negociação entre Fortaleza Olympiacos-GRE para a venda do zagueiro Gustavo Mancha, que estava bem encaminhada, retrocedeu. O Diário do Nordeste apurou que o Tricolor optou por recusar a proposta de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões) pelo jovem defensor, de apenas 21 anos.

No Pici, entende-se que Mancha pode render uma venda maior, de 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões). A ideia dos gregos é comprar 70% dos direitos do defensor, que tem percentuais divididos entre Fortaleza (70%) e Palmeiras (30%). O time cearense quer manter 20% para venda futura.

Com a recusa, os dois times devem reiniciar as negociações. O Olympiacos já tem um entendimento com o zagueiro sobre o negócio, mas cabe ao Fortaleza decidir vender ou não. Sem o desfecho que se esperava para esta semana, Mancha segue como opção para a partida contra o Mirassol, domingo (24), pela Série A do Brasileiro.