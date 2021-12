Fortaleza recebeu 1º Campeonato Cearense de Wing Foil; conheça o campeão

A Federação de Vela e Motor do Estado do Ceará - FVMEC realizou, hoje, o 1° Campeonato Cearense de Wing Foil, na praia do aterro, na Praia de Iracema. A prova reuniu 11 atletas em um circuito de sete regatas, com vento médio de 15/16 nós.

O título ficou para o atleta Dudu Mazzocato, que manteve a liderança em cinco regatas, o segundo lugar ficou para o atleta Mauro Luiz e o terceiro para a atleta, Liana

Oliveira.

“Foi um circuito montado de uma forma que permitiu que os atletas pudessem velejar

com vento a favor, com contravento e o vento de través, podendo assim, mostrar todas as suas habilidades e tornando o evento de alto nível. Essa modalidade está sendo uma revolução na vela. Os atletas sobrevoam pelas águas, em até 50cm, o que exige muito talento e técnica”, acrescentou Bertrand Colfort, diretor de regatas.

Foi montado um percurso, de 6 minutos, utilizando boias e permitindo que os atletas, dentro desse circuito, apresentassem as suas habillidades em todas as posições de vento.

A vez do Downwind

A etapa final do "Festival Rei e Rainha da Orla - RRDO - O Desafio da Capital"

continua no domingo com o Downwind, que terá sua largada da Sabiaguaba e chegada

na Barra do Ceará, - pontos máximos de leste a oeste da orla de Fortaleza,

respectivamente, totalizando cerca de 34km, onde os participantes passarão por pontos de checagem estrategicamente distribuídos pela orla.

