Fortaleza receberá o 36º Campeonato Brasileiro Master de Basquete

Entre 12 e 20 de novembro, acontecerá em Fortaleza o 36º Campeonato Brasileiro Master de Basquetebol. O evento é de responsabilidade da Associação de Veteranos e Amigos do Basquetebol do Ceará (AVAB-CE).

A competição, de nível nacional, contará com sete ginásios para a realização de competições simultâneas na Capital e súmulas digitais. A previsão é de 280 jogos ao longo do campeonato, com participação de 87 equipes masculinas e 38 femininas.

Legenda: Competição prevê a participação de 87 equipes masculinas e 38 femininas Foto: Divulgação

Segundo a organização do evento, "o basquetebol master é o maior e mais organizado movimento esportivo brasileiro de esporte coletivo entre os que contemplam pessoas acima de trinta anos, sendo uma tradição dos praticantes master".

Apoio e inscrições

O 36º Campeonato Brasileiro Master de Basquetebol conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv) do Governo do Estado, e da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Secel) da Prefeitura de Fortaleza. As inscrições para participar da competição estão abertas e devem ser feitas no site da AVAB-CE.





