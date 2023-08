Fortaleza receberá Libertad no Castelão com mais de 54 mil torcedores

O duelo de volta entre Fortaleza e Libertad-PAR, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, que acontece na noite desta terça-feira (8), na Arena Castelão, vai contar com mais de 54 mil torcedores na arquibancada. Com isso, o Tricolor vai bater o próprio recorde de público em 2023.

A parcial divulgada pelo clube no início da tarde desta terça-feira (8), horas antes da bola rolar, informa que 54.961 lugares da praça esportiva já estão ocupados. Foram 29.172 check-ins realizados por sócios-torcedores e 25.789 bilhetes avulsos vendidos antecipadamente. As entradas que ainda restarem serão vendidas na sede do clube, no Pici, até às 17 horas ou de forma online, até às 19 horas, pelo site leaotickets.com.br. Não haverá comercialização de ingressos nas bilheterias do Castelão.

Se todos os torcedores que fizeram o check-in comparecerem, o Tricolor terá estabelecido uma nova marca em 2023 quanto à presença de público. Até aqui, a partida em que o Leão foi mandante com maior quantidade de torcedores no estádio foi contra o Deportivo Maldonado-URU, pela Fase 2 da Libertadores, quando 52.502 tricolores compareceram ao estádio.

Fortaleza e Libertad se enfrentam às 19 horas desta terça-feira, no Castelão. Como venceu o jogo de ida, em Assunção, por 1 a 0, o Tricolor só precisa de um empate para avançar às quartas de final da Sul-Americana.