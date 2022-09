Fortaleza recebe torneio que reúne competidores das modalidades de remo e vela

A 4ª edição do Molokabra Downwind 2022 começa nesta sexta-feira (2). Além de Fortaleza, Aquiraz e Caucaia recebem o evento, que reúne competidores das modalidades de remo e vela. Também serão oferecidos workshops, palestras e clínicas teórico-práticas.

Mais de 300 atletas de 15 estados, além do Distrito Federal, e outros de 11 países vão participar. Ao todo, cerca de 1000 pessoas estarão envolvidas diretamente no Molokabra. A Associação de Standup Paddle do Ceará e a Federação de Vela e Motor chancelam o encontro.

Workshops, palestras, clínicas teórico-práticas de vários esportes serão oferecidas. O público em geral pode acompanhar as provas. Os interessados em participar de alguma atividade podem se inscrever através dos canais de comunicação do evento.

Confira a programação completa aqui.

Molokabra Downwind 2022

Data: 2 a 10 de setembro

Local: Sede - Iate Clube de Fortaleza

Legenda: Evento recebe modalidades náuticas. Foto: Divulgação/Saulo Studart/Molokabra

