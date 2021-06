Fortaleza recebe o Sport pela Série A: saiba tudo sobre o jogo e prováveis escalações

Em grande fase na temporada de 2021, o Fortaleza tem mais uma partida importante pela frente na Série A. Neste domingo (13), às 20h30, na Arena Castelão, encara o Sport pela 3ª rodada. O Diário do Nordeste exibe em tempo real, com transmissão ao vivo da Rádio Verdinha AM 810.

No contexto do confronto, o time cearense chega embalado: 18 jogos de invencibilidade, eliminação do Ceará na Copa do Brasil e liderança do Brasileirão com 100% de aproveitamento. E apesar do desgaste do elenco, o confronto é tratado como mais uma final para a diretoria tricolor.

O planejamento prevê a busca de pontuação contra adversários de mesmo patamar financeiro. Logo, para o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o Leão da Ilha se enquadra no perfil. Por isso, a tendência é de um plantel competitivo, intenso e ofensivo diante dos pernambucanos.

Escalação

Em nove partidas, Vojvoda ainda não repetiu a escalação inicial. No entanto, há definição sobre o esquema escolhido: 3-5-2. Com uma linha de três defensores e alas pelos lados do campo, o time conseguiu vencer os três últimos jogos: Atlético-MG (2x1), Internacional (5x1) e Ceará (3x0).

Legenda: Vojvoda tem nove partidas pelo Fortaleza, com aproveitamento de 85% Foto: Thiago Gadelha / SVM

Por isso, a formação deve ser repetida. Há dúvidas quanto aos atletas escalados, principalmente pela sequência de jogos decisivos. “É uma possibilidade de rodar os jogadores. Mais tranquilo e com calma, decidirei quem serão os jogadores”, revelou o comandante.

Assim, nomes como o lateral Tinga, o volante Éderson e o atacante Wellington Paulista podem iniciar no banco de reservas. O trio foi titular nas exibições anteriores.

Dúvida e retorno

Dentre os nomes disponíveis, um jogador que retoma o posto na equipe é o zagueiro Marcelo Benevenuto. Fora da Copa do Brasil por conta do regulamento, já que atuou pelo Botafogo na 1ª fase, o atleta deve ser utilizado mais uma vez diante do Sport.

Legenda: O zagueiro Marcelo Benevenuto é titular do Fortaleza com Vojvoda Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

A principal dúvida é o volante Jussa, que deixou o Clássico-Rei com lesão no ombro. O atleta foi reavaliado e não há confirmação sobre a situação física. Em paralelo, o zagueiro Quintero voltou a ficar no banco e pode ser uma surpresa na formação inicial.

Momento do Sport

Legenda: O zagueiro Maidana, um dos líderes do elenco do Sport, deve atuar contra o Fortaleza Foto: Anderson Stevens / Sport

O Sport busca a primeira vitória na Série A do Brasileiro. Contra os mesmos adversários do Fortaleza na competição, empatou com o Internacional (2x2) e perdeu para o Atlético-MG (1x0).

Sofrendo com desfalques, a comissão técnica ganhou na semana os retornos do atacante Jonas Toró, do zagueiro Maidana e do meia Thiago Lopes. O time de Umberto Louzer deve utilizar o esquema 4-3-3 para tentar o triunfo na Arena Castelão.

Ficha técnica

Fortaleza x Sport

Competição: Série A do Brasileiro - 3ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Data: 11/06/2021

Horário: 16h30

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Fortaleza: Felipe Alves; Titi, Benevenuto e Quintero; Éderson, Felipe, Crispim, Pikachu e Luiz Henrique; Robson e David. Técnico: Vojvoda.

Sport: Mailson; Hayner, Maidana, Sabino e Sander; Marcão, Júnior Tavares e Gustavo; Marquinhos, Paulinho Moccelin e André. Técnico: Umberto Louzer.