Fortaleza recebe neste fim de semana, o Challenge Family, circuito mundial de triathlon

No sábado e domingo, Fortaleza receberá pela primeira vez, o Challenge Family, maior circuito de triathlon de longa distância da Europa e um dos mais importantes do mundo. A prova principal - Half Distance - será realizada na Avenida Beira-Mar, orla da capital cearense, e faz parte de uma programação que oferece também atrações para toda a família, como o Challenge 7K, uma corrida de rua, e o Challenge Junior, triathlon infantil.

A prova reunirá atletas profissionais e amadores do Brasil e do exterior, que terão a oportunidade de encarar o desafiador percurso do Half Distance, 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. O percurso, totalmente inédito e urbano, representa uma novidade na cidade: pela primeira vez, uma prova de longa distância ocorrerá inteiramente dentro dos limites urbanos de Fortaleza.

“Estamos extremamente felizes com a realização do Challenge Family em Fortaleza, uma cidade que já é referência no triathlon nacional. A escolha da capital cearense reforça nossa dedicação em oferecer provas de alta qualidade em cenários magníficos, e a cidade oferece uma combinação perfeita de clima, mar e hospitalidade para transformar esse evento numa grande celebração do esporte. A cidade, os atletas, tanto amadores, quanto profissionais, e a organização da prova abraçaram a ideia,”, celebra Gabriela Moraes, diretora de marketing do Challenge Brasil.

O evento contará com a presença de nomes de destaque do triathlon mundial, incluindo atletas olímpicos como a cearense Vittoria Lopes, que participou das Olimpíadas de Tóquio-2020 e Paris-2024, além do paraense Danilo Pimentel, que fez parte da seleção brasileira nas Olimpíadas do Rio-2016.

Legenda: A cearense Vittoria Lopes, que participou das Olimpíadas de Tóquio-2020 e Paris-2024, é uma das atletas confirmadas Foto: Raul Sifuentes / Getty Images

Entre os profissionais confirmados estão atletas como Mikelle Coelho (CE), Pietra Meneghini (PR), Amy VanTassel (EUA), Raquel Mafra Rocha (PT), Léa Riccobini (FRA), além de Flávio Queiroga (CE), Maykon Douglas (CE), Igor Amorelli (MG), Enzo Krauss (SC) e Viça Saraiva (DF). Todos eles disputarão uma premiação total de US$ 15 mil e acumularão pontos para o ranking mundial da franquia.

O Challenge reunirá, nas provas de triatlhon, cerca de 800 competidores, já para a corrida 7km, são esperados 1.200 atletas. A expectativa também é que cerca de duas mil pessoas visitem a Expo Challenge diariamente.

Percurso

A competição iniciará com a natação, em volta única entre os espigões da Praia de Iracema. A transição para o ciclismo será em frente ao Ideal Clube, na orla, seguindo pela Avenida Beira-Mar até o Mercado dos Peixes, depois entrando na Avenida Governador Raul Barbosa até o viaduto da Avenida Murilo Borges, passando pela Avenida Senador Carlos Jereissati, próximo ao aeroporto, em um percurso que envolverá três voltas de 30 km em vias largas, bem asfaltadas e seguras. Na última volta, ao invés de seguir pela via expressa, os atletas seguirão pela Beira-Mar, entrando na Rua Nunes Valente e depois na Avenida Abolição, até retornarem ao ponto de partida. Já a corrida terá três voltas de 7 km pela nova Avenida Beira-Mar, totalizando os 21,1 km do percurso.

Legenda: A etapa de Fortaleza terá percurso 100% urbano no ciclismo Foto: Divulgação / Challenge fln

Provas

A programação completa também inclui atividades para promover a interação de toda a família, como o Challenge 7K, corrida de rua de 7 km na Via Paisagística da Beira-Mar, no sábado, 30 de agosto, às 5h30, e o Challenge Junior, triathlon infantil para crianças de 4 a 14 anos, no mesmo dia, às 8h30.

No domingo, além da prova principal, ocorrerá também a prova Sprint Distance, que consiste em um triathlon com distâncias menores e mais rápidas. Serão 750 metros de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida. A largada será às 6h40, após a largada do Half-Distance.

Challenge Family

O Challenge Family, criado em 2002, já realizou mais de 35 provas em 27 países, reunindo mais de 75 mil atletas ao redor do mundo, e consolidando-se como um dos maiores circuitos de triathlon do planeta. No Brasil, o circuito já passou por cidades como Florianópolis, Salvador, Brasília e Maceió, e agora Brasil reafirma sua presença com a estreia na vibrante Fortaleza, trazendo um espetáculo esportivo de nível internacional para o Ceará, reforçando a tradição de Fortaleza como um dos principais berços do triathlon no Brasil.

SERVIÇO

Challenge Family Fortaleza

31 de agosto (domingo), a partir das 5h30 (Half-Distance) e 6h40 (Sprint Distance)

Nova Avenida Beira-Mar – Fortaleza/CE

Challenge 7K + Challenge Junior

30 de agosto (sábado), a partir das 5h30

Via Paisagística da Beira-Mar