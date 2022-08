Fortaleza recebe mais de 200 atletas para edição do Meeting Paralímpico

Fortaleza sedia neste sábado (3), o Meeting Paralímpico de Natação em 2022, competição oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), que será realizada a partir das 8h, no Centro de Formação Olímpica do Nordeste. São esperados mais de 200 atletas para as provas de natação.

Idealizado e criado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), com apoio das Loterias Caixa, a ideia é buscar aprimorar a parte técnica dos competidores de elite e jovens promessas do paradesporto em todo o Brasil.

No Ceará, um dos destaques é Henrique Gurgel. O atleta é o atual campeão na prova dos 150m medley.

Os resultados dessa competição irão fazer parte do ranking brasileiro, que premia e classifica atletas para outras competições do comitê internacional paralímpico.