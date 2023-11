Fortaleza recebe evento internacional de MMA com disputa de cinturão; veja data e detalhes

Fortaleza recebe no dia 7 de dezembro, no Centro de Formação Olímpica (CFO), o evento Brave 78 + Victorious 5, que marca o encontro entre um evento internacional de MMA, o Brave CF, e uma organização local de artes marciais, o Victorious Fighting Entertainment.

Os cards do evento contarão com lutadores brasileiros e internacionais, incluindo uma disputa por cinturão do Brave CF, na categoria peso-mosca, entre o brasileiro Edilceu "Para-Raio" Alves e o russo Velimurad Alkhasov.

O MMA de Fortaleza estará representado no evento. Pelo menos seis lutadores cearenses estarão nos ringues do Centro de Formação Olímpica (CFO): Arlens Beks, Ricardo Capoeira, Graice Maia, Jhonata Negao e Marcelo Marques.

O QUE SÃO BRAVE E VICTORIOUS?

De acordo com os organizadores do evento, o Brave CF é um de MMA originalmente do Bahrein, mas disputado em diversos países. Será a quinta vez que o evento acontece no Brasil e a primeira no Nordeste. Já o Victorious é um evento de MMA de Fortaleza (CE).