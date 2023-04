Fortaleza recebe evento gratuito de e-sports no Sana

Fortaleza recebe evento de e-sports no Sana até o dia 15 de abril, no Cuca José Walter. Totalmente gratuito, o Sana e-Sports tem o objetivo de democratizar os esportes eletrônicos e contará com diferentes plataformas e modalidades, palestras, workshops, dentre outras atrações.

“Os esportes digitais estão em alta no Brasil e queremos dar um passo para a ascensão desse cenário no Ceará por meio do Sana, que já é o maior evento de cultura geek do Norte/Nordeste. Todos serão bem-vindos, desde os iniciantes aos mais profissionais. O intuito é difundir e democratizar o e-sports”, afirma Daniel Braga, diretor do evento.

O Sana E-Sports terá 19 modalidades: Valorant, League of Legends, Just Dance, Free Fire, Fifa, Dota 2, Overwatch 2, Rainbow Six Siege, Rocket League, Teamfight Tatics, Fortnite, Hearthstone, Cs:GO, Dragonball Budokai Tenkaichi 3, Naruto Ultimate Ninja Storm 4, Tekken 7, Guitar Hero 3, Super Smash Bros, Ultimate Mortal Kombat 3.

Serviço:

Sana E-Sports

Quando: 11 a 15 de abril

Onde: Cuca José Walter

Gratuito