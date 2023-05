Fortaleza recebe evento de X1 no Centro de Formação Olímpica; veja detalhes

O X1 Brazil Combate, evento da modalidade futebol X1, acontece em Fortaleza no próximo dia 26 de maio, no Centro de Formação Olímpica do Nordeste (CFO). O X1 é uma modalidade disputada entre duas pessoas, com o objetivo de marcar gols. A partida tem duração de 15 minutos e é disputada em um campo society.

O evento contará com dez participantes, divididos em cinco partidas. As três últimas serão inclusive transmitidas para todo o Brasil, através do canal Cazé TV, no YouTube e na Twitch. No evento, haverá disputa pelo cinturão da categoria, entre os participantes Daniel Coringa e Kaká.

O evento distribuirá R$ 140 mil em prêmios, sendo R$ 15 mil para os vencedores dos dois primeiros jogos, R$ 30 mil para os dois jogos do meio da grade e R$ 50 mil para o campeão, que defenderá o seu cinturão no próximo evento.

Os interessados em acompanhar o evento presencialmente devem levar ao Centro de Formação Olímpica do Nordeste 1kg de alimento não perecível. A abertura dos portões acontecerá às 17h30.