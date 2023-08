Fortaleza recebe campeonato mundial de Beach Tennis; veja programação

Entre os dias 2 e 6 de agosto, o Brasil sediará pela primeira vez o IFBT World Championships Beach Tennis, a Copa do Mundo de Beach Tennis. A competição será disputada em Fortaleza, nas areias da Beira-Mar, e contará com mais de 1000 atletas oriundos de 18 países distintos. Esta será a primeira vez que o maior torneio do esporte rompe as fronteiras e se aventura fora do território europeu.

Legenda: Estrutura montada na Beira-Mar para receber o evento. Foto: Léo Aprigio

O campeonato será disputado em duas categorias: Nations Teams (Copa das Nações) e Open. A Nations Teams é a atração principal, com equipes mistas de cada país disputando o título, além de diversos atrativos como premiação. Já a categoria Open é aberta ao público e bateu recorde de inscrições.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO:

Dia 1: 02.08.23 Quarta-feira

Competições por equipe (Fase de Grupos)



Dia 2: 03.08.23 Quinta-feira

Competições por equipes (Quartas de final) – Open ▪(Categorias simples: A, B, C, D, Pro – masculino e feminino)



Dia 3: 04.08.23 Sexta-feira

Competições por equipes (Semifinais)

Open (Categorias mistas: A, B, C, D, PRO)

Legenda: Espaço terá ambiente de convivência para os atletas e o público. Foto: Léo Aprigio



Dia 4: 05.08.23 Sábado

Competições por equipes (finais)

Open (Categorias por idades: 30,40,50, 60 e por gênero A, B, C, D – masculino e feminino)

Dia 5: 06.08.23 Domingo

Open (Categorias Juniors 16, 18 – masculino e feminino e finais das demais categorias)

PELA ÚLTIMA VEZ

O brasileiro Luiz Basile, atual campeão mundial vai se aposentar após o evento. Basile foi venceu a edição de 2022 do torneio e chega para defender o título na busca pelo bicampeonato. Luiz é considerado o maior atleta brasileiro da modalidade, sendo o maior vencedor do esporte e atual número 1 do ranking mundial do esporte. A aposentadoria no auge da carreira vem como um sentimento de dever cumprido para ele.

“A bolinha tá precisando dar uma descansada, tadinha. Não me aguenta mais jogando ela pro alto e dando porrada. Brincadeiras à parte, o sentimento agora é de um dever praticamente cumprido! Digo praticamente porque eu ainda tenho esse objetivo de encerrar sendo outra vez campeão mundial, sobretudo, por jogar no nosso país. Durante essa trajetória toda eu joguei e realmente me joguei neste mundo, me diverti, venci muito e perdi também, aprendi demais com as pessoas e tenho certeza que também pude contribuir com muitas, e, no final, é isso que fica. Os títulos são uma mensuração física estatística do trabalho, mas tudo que vivi nesses 12 anos de beach tennis não tem preço. Me despeço satisfeito por minha contribuição como atleta, mas seguirei no esporte, porque sei que ainda temos muito a evoluir e é isso que me move a querer sempre mais”, disse Basile.

Luiz, que também é técnico da Seleção Brasileira, vice-presidente da Confederação Brasileira e fundador e ex-presidente da Federação Mineira de Beach Tennis, ressaltou o grande feito que é a disputa do IFBT World Championships ser disputado em nosso país.

“O Mundial é o sonho de todos, não tem jeito. Pode ser homem, mulher, desde os muito jovens, que estão só iniciando a carreira, até os mais cascudos, assim como eu, todo mundo quer estar neste campeonato, viver essa experiência, que é surreal. São 18 nações ali reunidas durante quatro dias, com seus melhores representantes no esporte. É o paraíso para qualquer um! Por isso, é tão importante a gente vir a público e, sempre que tiver a oportunidade, valorizar demais o fato de o Mundial estar sendo disputado, aqui, no Brasil! O beach tennis é uma febre global, todo mundo sabe, mas os estudos estão aí, eles deixam bem claro que a curva de crescimento no Brasil ainda vai aumentar muito. Então, é fundamental que, neste momento, a gente já seja protagonista ao ponto de sediar a maior competição do mundo, porque se hoje já somos considerados muito fortes e representativos no esporte, no futuro a tendência é ser uma grande potência”, finalizou Basile.