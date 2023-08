Fortaleza recebe a 3ª edição do WBS Brazil com disputa de 20 modalidades

Após o campeonato mundial de Beach Tennis, que teve seu encerramento no último domingo (6), a terceira edição do WBS Brazil iniciou sua segunda parte nesta quinta-feira (9), com mais de 20 modalidades sendo disputadas simultaneamente nas areias da Beira-Mar, em Fortaleza. O maior evento de esportes do Brasil tem entrada gratuita e vai até o dia 13 de agosto.

Dentre as mais de duas dezenas de modalidades que serão disputadas, estão o campeonato mundial de Frescobol, que conta com atletas de diversos países; o campeonato brasileiro adulto e juvenil de Beach Hand; o campeonato brasileiro de Wshu Sanda; o campeonato cearense de Beach Rugby; o campeonato cearense de futebol de travinha, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol de Travinha; e o desafio WBS de canoa havaiana.

Legenda: Fortaleza recebe a 3ª Edição do WBS Brazil, um dos maiores eventos de esportes de praia do Brasil Foto: Robério Linhares / WBS Brazil

"O mundial de Beach Tennis foi um verdadeiro sucesso, uma grande confraternização de nações, e agora vamos fazer o mesmo para outras modalidades. Estamos transformando Fortaleza na capital mundial dos esportes de praia, proporcionando saúde e qualidade de vida para atletas profissionais e amadores, filiados ou não a alguma entidade esportiva. O esporte e a praia são de todos, sem exceção", comentou Léo Aprigio, coordenador de relacionamentos do WBS Brazil.



Participação do público

Além das competições mundiais, nacionais e regionais, o evento também irá ofertar competições e modalidades abertas para participação do público, como aulas de ritmos e lutas, bastando chegar na hora e se inscrever para fazer participação em alguma das vivências.

O evento conta com uma estrutura de mais de seis mil metros quadrados na areia, incluindo quadras, lounge e pavilhão de exposições, com capacidade para receber 10 mil pessoas por dia, entre atletas, comissões técnicas, árbitros, equipes de apoio e visitantes. Além das competições na areia, haverá também competições no mar e no calçadão.