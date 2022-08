Fortaleza quita todas as dívidas trabalhistas em 2022

O Fortaleza Esporte Clube zerou todas as dívidas na Justiça do Trabalho em 2022. A informação foi divulgada na reunião do Conselho Deliberativo da instituição, nesta quarta-feira (10).

Em dezembro de 2021, a dívida correspondia ao valor de R$ 740 mil. O montante era o restante próximo de R$ 5 milhões no início da gestão do presidente Marcelo Paz, em 2018.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza “A quitação das dívidas tem de ser comemorada como um título, sempre foi um dos nossos objetivos. Os gestores antes de mim tiveram dificuldade, eu também tive, mas conseguimos. Hoje, foi zerado, um feito para o clube. O novo planejamento é não deixar acumular e, para além da minha gestão, que sempre fique zerado, que o clube nunca mais tenha dívida”.

Em um período da atual gestão, a diretoria precisava efetuar o pagamento de sete técnicos de modo simultâneo: o titular do respectivo período no time e mais seis ex-treinadores com processos jurídicos.

Orçamento para 2022

Na reunião, as contas do primeiro trimestre do Fortaleza também foram avaliadas e aprovadas. Vale ressaltar que a projeção orçamentária do clube para 2022 tinha receita bruta de R$ 141 milhões. Em 2021, a projeção foi de R$ 113 milhões, sofrendo uma readequação para R$ 92,7 milhões.

