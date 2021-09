Fortaleza Quarter Horse Show tem início nesta semana; confira programação

Amantes da raça velocista de Quarto de Milha no Nordeste estão preparados e motivados para a emoção da programação do XII Grande Prêmio e XIII Leilão Fortaleza Quarter Horse Show, que acontece de sexta (17) a domingo (19), no Jockey Club Cearense (JCC).

As principais criações quartistas do Nordeste, geração 2018, participam do evento. A partir das 16h desta sexta-feira (17), será aberto o evento, com apresentação dos 17 animais inscritos nas provas do GP, com distância de 365 metros. Logo a seguir, o leilão de apostas (Enfrene).

Sábado (18), com início às 13h, acontece o ciclo de disputas de provas classificatórias para a final do GP. Entre os participantes estão os campeões Hur Ease e Ofício Lake, vencedores do GP e Consolação, no mês de junho próximo passado, em Bezerros (PE).

Premiaçōes aos vencedores e destaques são de R$ 200 mil, um carro e uma moto zero KM. Logo após concluídas as provas classificatórias, no sábado, acontece o leilão, ofertando 31 lotes de inéditos potros e potrancas, filhos de consagrados campeões.

Domingo (19), acontece o encerramento do XII Grande Prêmio e XIII Leilão Fortaleza Quarter Horse Show com duas provas. Às 15h, a Prova de Consolação, reunindo os animais colocados no segundo lugar nas classificatórias. Às 17 horas, a disputa final do tradicional evento, com os vencedores das provas classificatórias da sabatina.

No encerramento oficial, as premiações. Tanto a direção do Jockey Club Cearense, como os promotores (Fazenda Haras Claro, Haras Primavera e Rancho RM) estarão vigilantes quanto aos cumprimentos das normas sanitárias.

