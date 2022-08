Fortaleza Quarter Horse Show retoma tradição da criação Quarto de Milha no Nordeste

Um fim de semana movimentado para criadores, proprietários e turfistas que conduzem o universo da raça Quarto de Milha. O Jockey Club Cearense (JCC) recebeu de sexta a domingo passados, delegações de várias regiões do País para o Fortaleza Quarter Horse Show, com suas estrelas campeãs e debutantes.

Dos 16 animais inscritos, 15 estiveram na disputa nas provas em 365 metros do GP. No leilão da venda de 30 lotes de inéditos potros e potrancas.

A programação iniciou na sexta-feira (17), com apresentação dos animais inscritos e leilão de apostas. Sábado (18), houve a disputa dos quatro páreos classificatórios do GP. Nas quatro provas classificatórias do GP, venceram Isa Lake - J.Neto , The Eagle - F.Maciel , Iama Lake - K. Gabriel e Júlia Lake - L. Silva .

No domingo (19), o encerramento do evento, com duas provas e premiaçōes. Ao final dos 365 metros, o potro Gotar Lake (Stud Gadelha) pilotado pelo jóquei M. Moreira foi o campeão.

Prova final no dia 20

Na prova final do Grande Prêmio Fortaleza Quarter Horse Show, com quatro velozes estrelas no Startingate prontas para largada, houve uma pane no sistema e apenas parte do grupo conseguiu partir. A prova foi cancelada e remarcada para o dia 20 de agosto, nas nas raias do Jockey Club Cearense.