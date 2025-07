Fortaleza publica carta aberta em despedida de Vojvoda: ‘conquistou cada um de nós’

O Fortaleza Esporte Clube publicou uma carta aberta em homenagem ao técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, demitido nesta segunda-feira (14). Através das redes sociais, o Leão reconheceu o profissional de 50 anos como o “maior treinador da história” da instituição e destacou as conquistas.

A produção conta com diversas imagens de Vojvoda junto dos torcedores, funcionários e do elenco. A chegada ao Pici foi em 2021, somando então 310 jogos, com as conquistas do tricampeonato cearense, do bicampeonato da Copa do Nordeste, além do G-4 da Série A por duas vezes e campanhas históricas na Copa Sul-Americana e na Libertadores. Deste modo, se tornou um ídolo.

A expectativa é que o treinador compareça ao Centro de Excelência nesta terça (15) para se despedir oficialmente. A gestão busca um substituto e tem Luis Zubeldía e Ramón Díaz como alvos.

Carta aberta do Fortaleza para Vojvoda

"Caro professor, você chegou ao Pici como um desconhecido, vindo de fora do país em meio à pandemia, sem torcida no estádio, sem abraços, sem festa. Mas foi nessa turbulência, com muita personalidade e humildade que conquistou cada um de nós. Sua estreia foi no Raimundão, com chuva, muita chuva. A cidade quase parou com um apagão, mas com você, o Fortaleza voltou a brilhar. E ali começava uma nova era.

Quem começou no Raimundão, depois nos levou à Bombonera, ao Monumental e aos maiores palcos do continente. Com você alcançamos feitos inéditos:

Três classificações à Libertadores

Dois títulos da Copa do Nordeste

Três conquistas no nosso penta

A inesquecível ida final da Sul-Americana

Mas você foi mais que um técnico. Foi exemplo de fé, fidelidade, caráter e carinho. Da fé em Canindé é o carinho com a pequena Maria Cecília em uma escola no Vicente Pinzón, e esse afeto pela torcida sempre voltou, seja com mosaicos, homenagens, cânticos. Mas talvez o maior símbolo de tudo isso tenha sido o respeito e a admiração pelo nosso escudo.

Hoje você se despede como o técnico com mais jogos na história do Fortaleza. Mais de 300 partidas à frente do Leão junto com a sua comissão. Esse ciclo se encerra, mas você será eterno em nossa história. Obrigado, Vojvoda, por nos ensinar a sonhar, por nos ensinar a lutar. Que a vida abra novos portões para você e que em cada um haja espaço para um pedaço do Fortaleza no seu coração".