Fortaleza prova na Justiça que não deve FGTS à atleta do sub-17

O Fortaleza obteve uma decisão favorável, no fim de agosto de 2022, relacionada à ação judicial impetrada por representantes da atleta do sub-17 do clube, Rebeca Costa, que alegou não recolhimento de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). No despacho proferido pela juíza do Trabalho Substituta Rafaela Soares Fernandes, o clube promoveu os recolhimentos do fundo à conta vinculada, não havendo, portanto, nenhum atraso na quitação dos valores.

Com isso, Rebeca Costa voltou a ser atleta do Fortaleza Esporte Clube com ofícios já expedidos para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ida a estádio de mototáxi

Os representantes da atleta também moveram ação judicial contra o clube por transporte via mototáxi ao Estádio da Universidade Federal de Alagoas, local do jogo contra o UDA, na 6ª rodada do Brasileiro Feminino A2. A informação foi divulgada no site Planeta Futebol Feminino (PFF). Em nota, o Tricolor afirmou cumprir com todas as obrigações.

O Diário do Nordeste apurou que, em virtude de um problema relacionado ao trânsito, que impediu que o ônibus oficial do Fortaleza chegasse ao estádio em tempo hábil, algumas atletas foram alocadas em transportes alternativos para a chegada à praça esportiva sem qualquer prejuízo à segurança e sem evento negativo relatado.

