Fortaleza prorroga contrato de Gabriel Dias até fim da Série A

O Fortaleza anunciou a prorrogação contratual do lateral direito Gabriel Dias até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro. Com vínculo encerrado em dezembro, o atleta ampliou para fevereiro de 2021.

Na negociação, o clube manifestou interesse de renovar por um período maior. Os agentes do atleta, no entanto, desejam uma venda para o exterior na próxima temporada.

Gabriel Dias soma 34 partidas pelo Fortaleza na temporada, com dois gols. No clube desde 2019, foi bicampeão cearense e conquistou também o título da Copa do Nordeste.