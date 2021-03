Fortaleza promove reformulação no sistema de Sócio Torcedor; veja novidades

A reformulação dentro do Fortaleza segue a todo vapor. Após mudanças dentro de campo e no setor administrativo do clube, a diretoria do Tricolor do Pici anunciou nesta segunda-feira (15) novos valores no sistema de Sócio Torcedor, além de planos promocionais. A medida visa se adequar à nova realidade em virtude da pandemia da Covid-19, é o que afirma o gestor do sócio-torcedor do Fortaleza, Gigliani Maia.

“A ideia do novo modelo é se adequar à nova realidade desses tempos mais difíceis devido à pandemia, então o Fortaleza baixou os preços e criou modalidades mais simples de adesão. O grande destaque são os preços que baixaram, além de algo que é muito bacana que agora é possível fazer grupos de pessoas conhecidas e não só da própria família, é possível colocar convidados, chamar os amigos", explicou.

O Fortaleza anunciou, também, a criação de um novo plano, mais barato: o Leão da Galera. O torcedor que adquirir o plano não terá acesso garantido aos jogos, mas terá descontos de 50% a 90% no valor, para os setores Inferior (Norte e Sul), Superior (Norte, Sul e Central), Bossa Nova e Especial. Para o presidente Marcelo Paz, o novo plano tem como objetivo viabilizar o torcedor a ajudar o clube.

"Ficou muito claro que o anseio da torcida em ajudar o Fortaleza, voltar a ser sócio ou se tornar sócio pela primeira vez, passava por um plano barato, um plano popular. Então desenvolvemos um plano mais acessível, que vai possibilitar que muita gente volta a contribuir, volte a ter os benefícios de ser um sócio-torcedor, e ajude o Clube nessa retomada importante para que façamos um 2021 com muitas vitórias, conquistas e sucesso."

Nova medida

Uma das novidades do Fortaleza ao reformular o sistema de sócio-torcedor é a extinção do benefício do acesso garantido. Porém, para quem já é filiado, o benefício não deixará de existir.

"O benefício acesso garantido deixará de existir, mas para quem já é sócio isso não ocorrerá. Quem é sócio continuará podendo ir aos jogos sem pagar mais nada por isso, para quem não é sócio ou está inadimplente, são duas opções: se tornar sócio até 30/04 ou não se associar no período e perder o direito ao acesso garantido. Após esse prazo, o benefício deixará de existir para novos sócios. Isso significa que apenas as adesões até o dia 30/04 darão direito ao estádio sem necessidade de comprar ingresso."

Atualmente, até o fechamento desta matéria, o Fortaleza conta com 12.130 sócios-torcedores. Os números são oficiais, divulgados pelo próprio clube através do site "Sócio Fortaleza", que acompanha, em tempo real, a quantidade de torcedores associados.