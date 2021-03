Fortaleza promove campanha nas redes sociais para alertar sobre violência doméstica

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Fortaleza Esporte Clube promoveu uma campanha nas redes sociais alertando sobre à violência contra a mulher. Em uma hora, no Twitter e no Instagram, foram postados 30 lances de jogadores sofrendo falta, de dois em dois minutos, com um relógio que sinalizava a minutagem. (confira a legenda e a postagem abaixo)

"A cada 2 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. E, infelizmente, muitas vítimas acabam sendo silenciadas. Hoje, no Dia da Mulher, desejamos força e coragem para todas que já sofreram ou sofrem com violência doméstica. Precisamos virar esse jogo. Ligue 180 e denuncie."

A cada 2 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. E, infelizmente, muitas vítimas acabam sendo silenciadas.



Hoje, no Dia da Mulher, desejamos força e coragem para todas que já sofreram ou sofrem com violência doméstica. Precisamos virar esse jogo. Ligue 180 e denuncie. pic.twitter.com/NUIJOrOgHj — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) March 8, 2021

O diretor de Marketing do Fortaleza, Marcel Pinheiro, ressaltou a importância de denunciar a violência doméstica.

"As estatísticas são frias. Mas, ao mostrar lances de jogo, conseguimos representar minimamente o sofrimento silencioso de muitas mulheres. Claro que a comparação não é exata. No futebol, as forças se equivalem, e a punição é imediata. Temos o Var. Na vida real, não há Var. Por isso, a importância da denúncia."

O tricolor volta a campo nesta quarta-feira (10) contra o Atlético Cearense, pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. O duelo acontece no Estádio Domingão, em Horizonte, às 15h.