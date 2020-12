Fortaleza projeta orçamento recorde de R$ 113 milhões para 2021; veja detalhes

Apesar das dificuldades financeiras impostas por conta da pandemia da Covid-19 em 2020, que devem ainda impactar também na próxima temporada, o Fortaleza projeta orçamento recorde para 2021. O clube divulgou relatório oficial em que prevê arrecadação de R$ 113 milhões em receitas brutas no ano que vem.

O valor supera, inclusive, a projeção orçamentária para 2020, que inicialmente era de R$ 109 milhões, mas acabou sofrendo redução para R$ 90 milhões por conta da pandemia.

Para 2021, o clube apontou como principais fontes de receitas R$ 51,4 milhões com direitos de transmissão, R$ 14,4 milhões com o programa de sócio-torcedor e R$ 12,9 milhões de arrecadação com bilheterias, portanto contando com a volta dos torcedores aos estádios, algo que ainda não há previsão certa de quando deverá ocorrer.

Com patrocínios, a estimativa do Fortaleza é de um recebimento na ordem de R$ 9,8 milhões. Nas lojas, o esperado é R$ 12 milhões. A venda de atletas somará, segundo o orçamento, R$ 7,5 milhões.

O maior gasto, segundo o orçamento, será com o futebol profissional: R$ 73,8 milhões. O Fortaleza estima superávit de cerca de R$ 200 mil para 2021.

O relatório oficial com todos os detalhes da previsão orçamentária está disponível aos torcedores através do site Leão Transparente.

É importante destacar que a projeção orçamentária é uma peça de planejamento, e os valores lá estabelecidos não necessariamente serão cumpridos à risca, podendo haver alterações para mais ou para menos.