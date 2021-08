Análise: Fortaleza precisa melhorar a pontaria em momento de oscilação na Série A

O Fortaleza é notadamente um time ofensivo. A equipe de Juan Pablo Vojvoda joga sempre buscando o gol, mas desperdiça chances demais pelo volume de jogo apresentado.

Diante do Cuiabá, no empate em 0 a 0 na Arena Castelão na última segunda-feira (30), o clube finalizou 19 vezes, mas apenas 4 no alvo, com o goleiro Walter fazendo apenas uma defesa difícil. Foram muitas chances, mas a maioria delas longe do alvo, evidenciando uma melhoria a ser feita.

Claro que o ataque ainda é o 3º melhor da Série A com 27 gols e a qualidade é evidente, mas o momento ofensivo do time já foi melhor. Contra Juventude e Santos, outros dois empates anteriores, a situação já tinha ocorrido, evidenciada mais ainda diante do Cuiabá, que foi mais perigoso, mesmo com menos chances e menos posse de bola.

O time de Vojvoda possui jogadores versáteis, que buscam sempre o gol, com Robson sendo o artilheiro, mas não esteve bem ontem, assim como o outro "homem gol", Wellington Paulista.

Legenda: Lucas Lima entrou no segundo tempo e mostrou boa qualidade técnica Foto: Kid Júnior

Mas a margem de evolução e de retomada é grande, visando a sequência da Série A, na qual o Leão defende sua posição no G4.

De imediato para ajustes, o próximo duelo, já no sábado contra o Bahia em Pituaçu no fechamento do 1º turno, e claro, o jogo de volta com o São Paulo no dia 15 pela volta das quartas de finais da Copa do Brasil no Castelão.