Fortaleza precisa de mais de mil toques para marcar na Série A; veja levantamento

Em fase negativa na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza, de Juan Pablo Vojvoda, lidera o índice negativo de times que mais necessitam de toques para marcar gols no Brasileirão, sendo necessário mais de mil ações com a bola (1.192) para balançar as redes dos adversários.

Com apenas quatro gols em sete partidas, o time ocupa a lanterna da Série A, tendo o pior início de campeonato dos últimos 10 anos.

A equipe tricolor é a única do Campeonato Brasileiro a precisar de mil toques para marcar na competição. O Atlético-GO, com 833 toques, é o 2° pior time no quesito, necessitando de 359 ações com a bola a menos que o Fortaleza.

Times que menos precisam de toques para marcar gol no @Brasileirao 2022:



SAO: 357

PAL: 382

CFC: 398

COR: 439

SAN: 445

CAM: 462

BOT: 475

RBB: 477

GOI: 481

AME: 499

CEA: 530

AVA: 568

JUV: 569

FLA: 576

INT: 625

FLU: 658

CUI: 711

CAP: 733

ACG: 833

FOR: 1.192 pic.twitter.com/ZFlOSc9a8x — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) June 3, 2022

Chances criadas x Chances perdidas

A dificuldade para chegar ao gol adversário alerta para outro quesito: o Fortaleza é o 16º time com mais grandes chances na Série A, com 9. Destas, desperdiçou 7. O índice do SofaScore, site especializado em estatística de futebol, não contabiliza arremates de fora da área.

Neste domingo (5), o Fortaleza tem a chance de iniciar a retomada na Série A. A equipe enfrenta o Flamengo, no Maracanã, às 16h, em jogo televisionado pela TV Verdes Mares. A Rádio Verdes Mares transmite ao vivo, enquanto o Diário do Nordeste acompanha em Tempo Real.