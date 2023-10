Fortaleza pode ter três desfalques por suspensão caso chegue à final da Sul-Americana; veja nomes

Três jogadores do Fortaleza disputarão a partida de volta das semifinais da Sul-Americana, contra o Corinthians, pendurados: o zagueiro Brítez, o volante Pedro Augusto e o atacante Marinho. Caso recebam cartão amarelo, estarão suspensos caso o Leão chegue à final.

Os três jogadores acumulam dois cartões amarelos cada. Por isso, caso sejam advertidos com cartão amarelo no jogo da volta das semifinais, terão de cumprir suspensão automática na final, no caso do Tricolor avançar à decisão.

Legenda: Marinho pode desfalcar o Leão em uma possível final Foto: Fabiane de Paula/SVM

A informação foi confirmada pelo Diário do Nordeste junto a uma fonte do Fortaleza e encontra amparo no regulamento oficial da Copa Sul-Americana 2023, divulgado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

A partir da fase de PLAYOFF DAS OITAVAS DE FINAL, se reiniciará a contagem das advertências para efeitos das suspensões por acúmulo de três cartões amarelos até as FINAIS. Por conseguinte, o jogador e/ou oficial que receber um total de três (3) cartões amarelos, de maneira consecutiva ou alternada, desde o início da fase dos PLAYOFF DAS OITAVAS DE FINAL, ao longo de todas as sucessivas fases (OITAVAS DE FINAL, QUARTAS DE FINAL e SEMIFINAIS), ficará suspenso automaticamente para a partida seguinte.

MARINHO PODE NÃO JOGAR A SEMIFINAL

O atacante Marinho, que está na lista dos pendurados, pode não jogar a semifinal desta terça-feira (2) contra o Corinthians, por conta de um estiramento ligamentar no joelho direito. O camisa 12 do Leão foi desfalque contra o Grêmio, no último sábado (30).

Após o empate em 1 a 1 na Neo Química Arena, Fortaleza e Corinthians voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (3), às 21h30, na Arena Castelão. O time que conquistar uma vitória garante vaga na final. Em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.