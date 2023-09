Fortaleza pode ter retornos de Marinho e Calebe contra o Corinthians; veja provável escalação

O técnico Juan Pablo Vojvoda pode ter duas novidades na relação de jogadores do Fortaleza para enfrentar o Corinthians nesta quinta-feira (14), na Arena Castelão. Os atacantes Marinho e Calebe podem voltar a ser relacionados no Tricolor do Pici.

Marinho, contratado na última janela de transferências, completou a série de três cartões amarelos e precisou desfalcar a equipe tricolor na última rodada do Brasileirão, contra o Fluminense. Cumprida a suspensão, o atacante fica à disposição de Vojvoda.

Por outro lado, Calebe também pode ser a grande novidade no banco de reservas. O jogador de 23 anos está se recuperando de um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito e já está liberado para a preparação física e trabalhando com o grupo.

Legenda: Calebe comemora gol pelo Fortaleza Foto: KID JUNIOR

No caso de ser relacionado para a partida, há pouca possibilidade que o jogador entre em campo como titular, sendo mais provável que fique no banco de reservas. De acordo com boletim médico, Calebe está como opção para Vojvoda escolher o momento de utilizá-lo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

Com isso, a expectativa é que o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda leve a campo na quinta-feira a seguinte equipe titular: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero.

Fortaleza e Corinthians entram em campo nesta quinta-feira (14), às 19h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 23ª rodada da Série A. O Leão é o oitavo colocado, com 32 pontos, enquanto o Timão é o 13º, com 26 pontos.