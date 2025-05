Fortaleza pode encerrar a rodada na zona de rebaixamento; veja cenários

O Fortaleza pode entrar na zona de rebaixamento da Série A de 2025 ao término da 10ª rodada. Após a derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, na Arena Castelão, no último domingo (25), o time cearense ficou na 16ª posição, com dez pontos, restando uma partida que pode alterar a classificação.

Nesta segunda-feira (26), o RB Bragantino encara o Juventude, às 20h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O resultado da partida pode mudar a posição das equipes na tabela. O Leão é o primeiro fora do Z-4, na 16ª colocação, enquanto o Juventude é o 18º, com oito. Em caso de vitória, a equipe gaúcha passa o Tricolor na tabela.

Legenda: Leão ocupa a 16ª colocação na tabela, com 10 pontos.

VEJA CENÁRIOS DA PARTIDA

Se o Juventude vencer, o Fortaleza entra na zona de rebaixamento da Série A. A equipe gaúcha chegará a 11 pontos e ultrapassará o Leão na tabela.

Se o Juventude empatar, o Fortaleza fica de fora da zona de rebaixamento da Série A. A equipe gaúcha atinge 9 pontos e não ultrapassará o time cearense na tabela.

Se o Juventude perder, o Fortaleza fica fora da zona de rebaixamento da Série A. A equipe gaúcha permanece com 8 pontos e não ultrapassa o time cearense na tabela.

PREVISÃO DO CONFRONTO

As equipes finalizam a 10ª rodada em confronto considerado previsível. A equipe paulista, que ocupa 4ª colocação, está invicta há quatro rodadas. Jogando sob seus domínios, apesar de não estar jogando no Nabi Abi Chedid, que está em reformas, vem bem no campeonato com 3 vitórias, um empate e uma derrota em cinco confrontos que jogou como mandante.

Já o Ju, por mais que tenha empatado em casa contra o Fluminense na rodada passada, vem mal na competição. Recentemente, mudou o comando técnico após a goleada sofrida diante do Fortaleza por 5 a 0, na 8ª rodada. A equipe sulista tem cinco derrotas, venceu apenas dois, esses como mandante, em 9 jogos disputados. Como visitante, não conquistou nenhum ponto.

ALÉM DO RESULTADO

No fim, independente do resultado da partida do Juventude, o campeonato do Fortaleza no Brasileirão é decepcionante, assim como toda sua temporada. Sob o comando do argentino Vojvoda, tem duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

* Sob supervisão de Walber Freitas