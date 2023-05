Fortaleza pode bater recorde de temporada mais goleadora da última década; veja números

As redes dos adversários do Fortaleza estão balançando muito em 2023. O Tricolor do Pici é destaque no país com o melhor ataque do Brasil, são 75 gols em 31 jogos. Com média de 2,5 gols por partida, essa temporada pode ser a mais goleadora do Leão na última década.

Até aqui, a temporada passada é a que detém essa marca. Em 2022, o Fortaleza de Vojvoda balançou as redes em 104 oportunides. Nesse ano, o time já tem 72,11% dos gols marcados durante todo o ano anterior. Abaixo, o ranking de gols dos últimos dez anos.

2022 - 104 Gols 2021 - 96 Gols 2020 - 78 Gols 2019 - 89 Gols 2018 - 102 Gols 2017 - 70 Gols 2016 - 80 Gols 2015 - 76 Gols 2014 - 97 Gols 2013 - 80 Gols

Em 2023, o ataque está sendo positivo em todas as competições. O Fortaleza é o time com mais gols na Série A do Campeonato Brasileiro, oito em três jogos, e na Copa Sul-Americana, 12 em três jogos. Na Copa do Brasil, a média também é alta. Nas duas partidas contra o Águia de Marabá a equipe fez oito gols.

Goleadores variados

De todos os atletas de linha do elenco que já atuaram neste ano, apenas Brítez, Pacheco, Lucas Esteves e Amorim não balançaram as redes. No setor ofensivo, principal responsável pela função, todos os atacantes já contribuíram com gols.

Thiago Galhardo é o artilheiro do time, com 13 gols. O camisa 91 ultrapassou Juan Martín Lucero ao marcar de pênalti no último confronto do Leão pela Copa Sul-Americana contra o Estudiantes de Mérida. O argentino aparece logo em seguida, com 12 gols no ano.