Fortaleza planeja captação de R$ 45 milhões com SAF

A SAF do Fortaleza está prestes a entrar em funcionamento e apesar de ainda não ter um investidor, o Tricolor pretende utilizar a sociedade anônima para captar recursos no mercado. Na previsão orçamentária para 2024 aprovada pelo conselho deliberativo do clube, em 27 de dezembro, consta a necessidade de captação de R$ 45 milhões.

O montante deve complementar o orçamento de R$ 258 milhões, chegando a uma receita geral na casa dos R$ 303 milhões, o que garantiria um superávit de aproximadamente R$ 795 mil ao fim da temporada, já que a previsão de despesas gerais supera os R$ 302 milhões. O documento diz que a captação deve ocorrer “via empréstimos, mútuos ou quaisquer outros modelos aplicáveis, desde que não sejam desvantajosos financeiramente”.

Em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo, da Verdinha FM 92.5, em dezembro, o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, já havia admitido a possibilidade de captar recursos com a sociedade anônima em 2024.

"É uma situação que estamos hoje com uma carta na manga, nós temos um recurso que pode ser eventualmente utilizado", disse. O dirigente destacou que existem diferentes modelos de negócio, como empréstimos com ações da SAF como garantia, emissão de debêntures, venda de ações, dentre outros.

"Estamos numa situação de muita competitividade no futebol brasileiro [...] São esses caras com quem a gente compete, que vem com orçamentos (altos) para montar time, como o Bahia, que tem 300 milhões; o Vasco, com 250 milhões, o Atlético-MG, com R$ 300 milhões, só para montar time para 2024", destacou Santiago.

Investimento em futebol

De uma despesa de R$ 302 milhões, está previsto somente para ser investido no futebol profissional masculino um montante de R$ 112 milhões. A segunda maior fatia de despesas é com pessoal e benefícios, passando dos R$ 104 milhões.