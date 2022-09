Fortaleza perde para Fluminense no Rio de Janeiro e se despede do Brasileirão de Aspirantes

O Fortaleza perdeu para o Fluminense por 1 a 0 nesta quinta-feira (1°), no Luso Brasileiro (RJ), pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Alexandre Jesus marcou o gol da partida.

Com o resultado, a equipe cearense se despede da competição. No duelo da ida, as equipes empataram por 2 a 2.

Na competição, o Fortaleza disputou oito partidas, com seis vitórias, três empates e duas derrotas.

Veja campanha do Fortaleza no Brasileirão de Aspirantes

Paysandu 0 x 1 Fortaleza (1ª rodada)

Fortaleza 1 x 1 CSA (2ª rodada)

Fortaleza 2 x 3 Cuiabá (3ª rodada)

Cuiabá 0 x 0 Fortaleza (4ª rodada)

CSA 0 x 2 Fortaleza (5ª rodada)

Fortaleza 7 x 0 Paysandu (6ª rodada)

Fortaleza 2 x 2 Fluminense (quartas de final)

Fluminense 1 x 0 Fortaleza (quartas de final)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil