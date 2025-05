Fortaleza participou de oito disputas de pênaltis na Copa do Brasil; relembre

O Fortaleza se prepara para enfrentar o Retrô em jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro confronto, as equipes ficaram no empate de 1 a 1. Caso a igualdade se repita, os times vão decidir a vaga nas penalidades. O Tricolor do Pici já participou de oito disputas de pênaltis na competição.

Ao todo, foram três vitórias e cinco derrotas. Em 2025, a equipe estreou na competição na terceira fase. A única disputa por pênaltis da equipe nesta etapa da competição ocorreu justo em 2024, quando o time comandado por Vojvoda foi derrotado pelo Vasco por 5 a 4.

O Tricolor enfrenta o time pernambucano nesta quarta-feira (21), a partir das 19h (de Brasília). O Duelo será na Arena Castelão. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.

FORTALEZA NAS DISPUTAS DE PÊNALTI NA COPA DO BRASIL:

Primeira fase (1992): Fortaleza 5x3 Taguatinga

Segunda fase (2007): Atlético-GO 5x3 Fortaleza

Segunda fase (2010): Guarani 4x3 Fortaleza

Primeira fase (2013): Fortaleza 3x2 Luziânia

Segunda fase (2015): Coritiba 11x10 Fortaleza

Oitavas de final (2020): São Paulo 10x9 Fortaleza

Segunda fase (2024): Fortaleza 3x2 Retrô

Terceira fase (2024): Vasco 5x4 Fortaleza