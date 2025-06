Fortaleza oficializa Henrique Bittencourt como novo Analista de Desempenho

O Fortaleza oficializou o retorno do analista de desempenho Henrique Bittencourt nesta quinta-feira (26). Acumulando em suas duas passagens pelo Leão oito títulos, participando do Pentacampeonato Cearense e o Tricampeonato da Copa do Nordeste, além de boas campanhas recentes na Série A e competições continentais, o cearense volta após passagem pelo Paysandu, que está na Série B.

O Diário do Nordeste havia apurado em primeira mão o retorno do profissional para reforçar o CIFEC (Centro de Inteligência) do Tricolor, informação que foi confirmada pelo clube.

Sentimento de quem tá voltando para casa. Um chamado do Fortaleza para mim sempre será uma convocação. Volto com muita energia e vontade de ajudar as pessoas que fazem o dia a dia do Clube. O CIFEC tem profissionais qualificados, com história no clube e estou chegando para somar. Passamos juntos por diversos momentos, seja nas grandes conquistas ou nos momentos de oscilação e dificuldade. Juntos, com muita entrega, união e trabalho, vamos superar de novo e dar a volta por cima - enalteceu o novo analista. Henrique Bittencourt Analista de desempenho do Fortaleza

A equipe do CIFEC é composta por Leandro Costa, Edinardo Alves, Richard Queiroz, Fabiano Rodrigues e Bernardo Lima e Léo Porto, que é auxiliar-técnico fixo do futebol profissional e treinador do Sub-20, atuando diretamente com a Diretoria de Futebol e com a comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda.

* Sob supervisão de Daniel Farias