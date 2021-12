Fortaleza oficializa compra de Marcelo Benevenuto e contrato até 2026

O Fortaleza anunciou nesta segunda-feira (27), a contratação definitiva do zagueiro Marcelo Benevenuto até 2026. O Tricolor desembolsará R$ 4,5 milhões para contratar o defensor em definitivo junto ao time do Botafogo.

Aos 25 anos, Marcelo Benevenuto foi peça fundamental na temporada do Fortaleza, atuando em 43 jogos e marcando quatro gols.

"Estamos muito felizes com esse acerto. O Benevenuto, quando chegou aqui, vinha de um ano não tão bom na carreira, mas acreditamos no trabalho e no potencial dele. (O atleta) se adaptou ao clube muito rápido, ao nosso estilo de jogo e à cidade. E ao longo dessa caminhada, sempre demonstrou o interesse de permanecer aqui por mais tempo. Nunca deixou dúvida quanto a isso. Então, fomos construindo essa possibilidade de permanência dele", disse o presidente Marcelo Paz.

Para a compra concretizar, o Fortaleza pediu o apoio mais um vez dos torcedores. O clube lançou uma campanha de marketing estimulando novos sócios e a venda de camisas. O valor pago para Benevenuto o torna a 2ª maior compra da história do clube

"Confiamos muito no potencial do atleta, é tanto que estamos fazendo um contrato de cinco anos com ele. Acreditamos muito no retorno técnico e que ele é fundamental, uma peça muito importante no nosso elenco e na temporada que se avizinha", finalizou Paz.