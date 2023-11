Fortaleza nunca venceu o Athlético-PR jogando como visitante; veja retrospecto

Nesta quarta-feira (8), o Fortaleza enfrenta a equipe do Athlético-PR pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena da Baixada, localizada em Curitiba. O jogo acontece às 20 horas de Brasília. Para essa partida, o time cearense precisa quebrar um tabu que acompanha toda a história do confronto. Jogando como visitante, o Fortaleza nunca venceu a equipe paranaense.

Longe dos seus domínios, o tricolor do Pici enfrentou o Furacão em oito oportunidades. São cinco vitórias do Athlético e três empates entre as equipes. Neste mesmo recorte, são sete confrontos pelo Brasileirão e apenas um pela Copa do Brasil.

Retrospecto geral

Jogos: 18.

Fortaleza: 5 vitórias.

Athlético-PR: 8 vitórias.

Empates: 5.

Fortaleza jogando em casa:

Jogos: 10.

Fortaleza: 5 vitórias.

Athlético-PR: 3 vitórias.

Empates: 2 empates.

Último confronto

As equipes se enfrentaram pela última vez em julho deste ano. Nessa oportunidade, o Leão venceu por 1 a 0, na Arena Castelão. O jogo era válido pela 14ª rodada da Série A. O gol da partida foi marcado por Yago Pikachu.