Fortaleza nunca perdeu para o Águia de Marabá, seu adversário na Copa do Brasil; Veja retrospecto

O Fortaleza conheceu seu adversário na 3ª Fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (29): será o Àguia de Marabá, time paraense. E a torcida tricolor tem lembranças não tão agradáveis dos confrontos com o time paraense, já que remetem a uma fase difícil da história tricolor: as participações na Série C do Campeonato Brasileiro. De 2010 a 2015, as duas equipes se enfrentaram 10 vezes pela Terceirona Nacional, com o Leão ficando invicto, apesar do alto número de empates. São 3 vitórias tricolores e 7 empates.

Legenda: Fortaleza e Águia protagonizaram jogos muito trucados pela Série C do Campeonato Brasileiro Foto: KID JUNIOR

Mas se o adversário remete a tempos difíceis do Leão, reencontrá-lo agora pode fazer o torcedor leonino ter a noção do quanto o Fortaleza cresceu em 8 anos e sentir orgulho da retomada do clube. Se o Leão hoje é um time de Série A - com direito a um G4 e G9 -, com duas Libertadores no currículo (2022 e 2023), o Àguia não jogará nenhuma divisão do futebol brasileiro em 2023, apesar de este ano, ter eliminado já um time de Série A da Copa do Brasil: o Goiás. Em jogo no último dia 15, o time paraense empatou em 0 a 0 em Marabá e superou o Esmeraldino nos pênaltis por 7 a 6. No Campeonato Paraense, o time de Marabá está nas quartas de finais e jogará contra o Castanhal.

Histórico de empates

Entre 2010 e 2013, Fortaleza e Àguia protagonizaram o duelo do empate. Foram seis seguidos, três em Fortaleza (2010, 2012, 2013) e três em Marabá (2010, 2012 e 2013). O segundo empate entre eles, em 2010, foi o mais doloroso para a torcida leonina: era a última rodada da 1ª Fase da Série C, e o empate em 1 a 1 em Marabá, gols de Torrô para o time paraense, e Tatu, para o Fortaleza, eliminaram o Leão da competição. Na ocasião, o Tricolor ainda teve o atacante Finazzi, expulso.

Legenda: Apenas nos encontros 'finais' entre Fortaleza e Águia, o Leão conseguiu quebrar a sequência de empates, vencendo 3 dos últimos 4 jogos Foto: NATINHO RODRIGUES

Mas depois de tanta igualdade, o Leão venceu a primeira, por 1 a 0, em 2014 no PV, gol de Robert. No mesmo ano, o Leão venceu mais uma (2x0 em Marabá, gols de Genílson e Robert. Em 2015, ocorreu o 7º empate, em 2 a 2 em Marabá, para finalmente, no último confronto entre eles, um 4x1 para o Fortaleza, com 3 gols de Maranhão e um de Daniel Sobralense.

Veja restrospecto entre Fortaleza x Àguia

Fortaleza 0x0 Águia - Série C 2010

Águia 1x1 Fortaleza - Série C 2010

Fortaleza 0x0 Águia - Série C 2012

Águia 0x0 Fortaleza - Série C 2012

Fortaleza 2x2 Águia - Série C 2013

Águia 1x1 Fortaleza - Série C 2013

Fortaleza 1x0 Águia - Série C 2014

Águia 0x2 Fortaleza - Série C 2014

Águia 2x2 Fortaleza - Série C 2015

Fortaleza 4x1 Águia - Série C 2015