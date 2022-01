Fortaleza negocia novo empréstimo de Ederson com o Corinthians

O Fortaleza negocia com o Corinthians a permanência do volante Ederson no Pici. O empresário do jogador tem intermediado com o time paulista as tratativas para um novo empréstimo, já que o Timão não pretende aproveitar o jogador em seu elenco.

A ideia do empresário do jogador e do Fortaleza, segundo o site GOAL, é firmar contrato por empréstimo até dezembro deste ano. O acordo, no entanto, deve ter uma cláusula que permite a sua venda a partir de agosto, quando se iniciará uma nova janela de transferências no futebol europeu.

Timão quer vender

O time paulista pretende negociar o jogador em definitivo por R$ 32 milhões, mas ainda não encontrou interessados, por isso abriu negociação com o Tricolor de Aço.

O volante tem contrato com o Timão até 31 de janeiro de 2025 e se destacou no Fortaleza em 2021 ao ser emprestado. Os paulistas detêm 70% dos direitos econômicos do jogador, que é detentor dos outros 30%.