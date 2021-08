Fortaleza negocia contratação do lateral-esquerdo Marlon com Fluminense

O lateral-esquerdo Marlon, de 24 anos, está na mira do Fortaleza para reforçar o grupo no Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici negocia o empréstimo do jogador junto ao Fluminense, segundo apuração do Globoesporte. As conversas estão avançadas para uma possível mudança de clube do lateral até o fim da competição.

Marlon teve passagens por clubes da Europa até retornar ao Brasil. Em duas temporadas, defendeu os clubes de Boavista, de Portugal, e de Trabzonspor, da Turquia. Chegou ao Fluminense neste ano, fez uma preparação especial em julho e ficou à disposição no elenco, com inscrição até na Libertadores. No entanto, ainda não atuou oficialmente no Tricolor Carioca. No último dia 8, foi relacionado e ficou no banco contra o América-MG.

Reforço

A contratação do lateral-esquerdo, caso seja confirmada, ajudará o técino Juan Pablo Vojvoda a montar o time, já que atualmente tem improvisado o meia Lucas Crispim na posição. Diante da deficiência, o clube tem sofrido gols pelo setor esquerdo.