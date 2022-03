Fortaleza negocia contratação de lateral-direito Marcinho, do Athletico-PR

O lateral-direito Marcinho, do Athletico-PR, está na mira do Fortaleza para a temporada 2022. Afastado do elenco do Furacão, o atleta de 25 anos deve ser cedido por empréstimo para a sequência do ano e recebeu contato do time cearense e do Grêmio. A informação é do ge.

Segundo a reportagem, o jogador deve se posicionar sobre as propostas nesta quarta-feira (9). Antes, Cuiabá e Goiás também demonstraram interesse no defensor, sem avanço na negociação.

Com contrato até abril de 2024, Marcinho foi retirado do plantel do Athletico-PR por decisão do presidente Mario Celso Petraglia. O motivo seria um pênalti cometido contra o Palmeiras, na ida da Recopa Sul-Americana, onde o meia Veiga converteu a batida e empatou o confronto em 2 a 2.

No confronto de volta, a equipe paulista venceu por 2 a 0, ficando com o título continental. Assim, o departamento de futebol recolocou o defensor no mercado e buscou solucionar a situação. Ao todo, o atleta participou de 57 jogos pela equipe.

Processo criminal

Marcinho é acusado de homicídio culposo na 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro pelo atropelamento e a morte de um casal de professores no fim de 2020, em processo criminal não encerrado. No ano passado, o defensor acertou o pagamento de indenização aos herdeiros da vítima.

No âmbito extrajudicial, o jogador também pagou quantias, não reveladas, para familiares do casal.