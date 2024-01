Fortaleza negocia com volante Gabriel Neves, do São Paulo

O Fortaleza está negociando com o volante uruguaio Gabriel Neves. O jogador tem contrato com o São Paulo até 2025, mas negocia uma rescisão amigável após não se reapresentar com o elenco. A informação é da repórter Marta Negreiros, da Verdinha.

O volante uruguaio é visto com reposição para a saída de Caio Alexandre, que deve ir para o Bahia.

Rescisão

Gabriel Neves foi comprado pelo São Paulo recentemente do Nacional, do Uruguai, e ainda não pagou algumas parcelas da negociação. o que facilitaria um acordo de rescisão de contrato.

Além do Fortaleza, o Independiente, da Argentina, tem interesse no jogador, a pedido do técnico Carlitos Tevez.

Queda de rendimento

O volante uruguaio chegou ao clube paulista em agosto de 2021, mas só foi efetivado como titular com Dorival Júnior este ano. Após ter sido decisivo nos dois jogos das quartas de final contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil - vencida pelo São Paulo - o jogador se lesionou e não teve o mesmo rendimento ao retornar. Com Alisson e Pablo Maia como titulares, Neves deixou até de ser relacionado nas rodadas finais da Série A.