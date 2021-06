Fortaleza nega interesse em Pablo Daniel Magnín, artilheiro da 2ª divisão do Campeonato Argentino

Especulado no Fortaleza, o atacante Pablo Daniel Magnín, artilheiro da 2ª divisão do Campeonato Argentino, com 12 gols, não está nos planos da diretoria do Leão. O Diário do Nordeste apurou que a cúpula tricolor segue avaliando o mercado sul-americano, mas negou contato pelo experiente centroavante argentino.

Destaque do Tigre na atual temporada, com 15 gols marcados (12 pela 2ª divisão do Campeonato Argentino e 3 pela Libertadores) em 21 partidas, Pablo Daniel Magnin tem multa estipulada em US$ 200 mil para o exterior (cerca de R$ 1,03 milhão na cotação atual).

Atento ao mercado, o Fortaleza segue em busca de reforços para preencher o plantel comandado por Juan Pablo Vojvoda. No final de maio, o comandante argentino solicitou 15 dias para realizar o diagnóstico dos atletas e pontuar as posições que necessitam de mais reforços.