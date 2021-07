Fortaleza não terá Titi diante do Bragantino pela Série A: quem pode substituí-lo?

O Fortaleza terá um importante desfalque diante do Bragantino, no próximo domingo, às 16 horas no Castelão, pela 13ª Série A do Campeonato Brasileiro: o zagueiro Titi, que jogou praticamente os 90 minutos de todas as 12 partidas do Leão na Série A até então.

O confronto marca o encontro das duas surpresas da Série A. Fortaleza e Bragantino estão no G4 com 24 pontos em 12 rodadas, sendo o Leão o 3º colocado e o Massa Bruta, o 4º.

O técnico Vojvoda tem utilizado Titi, Benevenuto e Tinga como trio de zagueiros e terá, portanto, que escalar uma formação inédita pelo desfalque do defensor, suspenso pelo 3º cartão amarelo.

As opções para o treinador argentino são Quintero, Jackson ou Bruno Melo, que jogaria improvisado na zaga como já atuou na "Era" Rogério Ceni.

Veja a situação de cada postulante:

Quintero

Legenda: O zagueiro Quintero jogou uma partida na Série A, contra a Chapecoense, e foi expulso Foto: THIAGO GADELHA

O zagueiro colombiano fez 13 jogos em 2021, sendo apenas um pela Série A, jogando como titular diante da Chapecoense, quando foi expulso.

O que pesa a favor de Quintero é que ele jogou ao lado de Benevenutto e Titi, formando um trio de zaga. Ou seja, Vojvoda tem a opção de escalar Quintero ao lado de Benevenuto e Tinga como trio de zaga.

Jackson

Legenda: O zagueiro Jackson ainda não entrou em campo pelo Fortaleza na Série A Foto: Camila Lima / SVM

O defensor ainda não atuou na Série A, embora tenha sido relacionado diante de São Paulo, Corinthians, América Mineiro, Athletico Paranaense e Chapecoense.

O que pesa contra Jackson é a falta de ritmo, já que fez apenas um jogo em 2021, no dia 27 de março, contra o 4 de Julho, pela Copa do Nordeste.

Bruno Melo

Legenda: Bruno Melo é lateral-direito mas já jogou de zagueiro no Leão com Rogério Ceni Foto: Kid Júnior

O lateral-direito pode ser improvisado por Vojvoda na zaga. Ele é reserva, fez apenas 4 jogos na Série A entrando no 2ª tempo, mas tem altura (1,83) pra função e a desempenhou bem na "Era" Rogério Ceni.