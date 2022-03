Fortaleza não tem interesse na contratação do lateral-direito Marcinho

Após especulações e publicações de torcedores contrários, o Fortaleza deu fim a um suposto interesse do clube no futebol do lateral-direito Marcinho, que pertence ao Athletico-PR.

Segundo apurou a reportagem do Diário do Nordeste, o clube não fez proposta ao jogador e nem tem intenção de fazer.

As notícias publicadas sobre a negociação do atleta com o Tricolor do Pici culminaram em campanhas online de torcedores que usaram a hashtag #marcinhonao.

Atropelamento

Marcinho responde a um processo esferal criminal por ter atropelado e matado um casal de professores no Rio de Janeiro em 2020.

Na esfera cível, ele chegou a um acordo com a família das vítimas e pagou um valor de R$ 200 mil.