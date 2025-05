Fortaleza não perde para o São Paulo desde 2020 e defende tabu na Série A; veja retrospecto

O Fortaleza enfrenta o São Paulo, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, no Morumbis. Apesar do mal desempenho, o Leão apresenta um bom retrospecto contra o Tricolor Paulista e não perde para a equipe Tricampeã Mundial desde 2020.

Desde a volta do Tricolor do Pici à Série A, em 2019, ao todo, são 16 jogos e um retrospecto favorável ao time cearense. Sendo 6 vitórias do Fortaleza, 6 empates e 4 vitórias do São Paulo.

Legenda: Última derrota do Tricolor do Pici para o São Paulo foi em 2020, quando perdeu por 3 a 2, em duelo pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

Ainda sobre o retrospecto, uma informação que chama a atenção é a data da última derrota do Leão para o São Paulo. A última vez que o Fortaleza perdeu para o Tricolor Paulista aconteceu no dia 14/11/2020, pelo placar de 3 a 2, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

A bola rola pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e o jogo terá a transmissão no canal do YouTube do Jogada e na rádio da Verdinha 92.5.

VEJA RESULTADO DOS JOGOS ENTRE AS EQUIPES DESDE DE 2019:

FORTALEZA 1 X 0 SÃO PAULO - Campeonato Brasileiro 2024, 27/07/2024

SÃO PAULO 1 X 2 FORTALEZA - Campeonato Brasileiro 2024, 13/04/2024

SÃO PAULO 1 X 2 FORTALEZA - Campeonato Brasileiro 2023, 20/09/2023

FORTALEZA 0 X 0 SÃO PAULO - Campeonato Brasileiro 2023, 11/05/2023

SÃO PAULO 0 X 1 FORTALEZA - Campeonato Brasileiro 2022, 28/08/2022

FORTALEZA 1 X 1 FORTALEZA - Campeonato Brasileiro 2022, 08/05/2022

SÃO PAULO 1 X 1 FORTALEZA - Campeonato Brasileiro 2021, 10/11/2021

SÃO PAULO 3 X 1 FORTALEZA - Copa do Brasil 2021, 15/09/2021

SÃO PAULO 2 X 2 FORTALEZA - Copa do Brasil 2021, 25/08/2021

SÃO PAULO 0 X 1 FORTALEZA - Campeonato Brasileiro 2021, 17/07/2021

FORTALEZA 2 X 3 SÃO PAULO - Campeonato Brasileiro 2020, 14/11/2020

SÃO PAULO 2 (10) X (9) 2 FORTALEZA - Copa do Brasil 2020, 25/10/2020

FORTALEZA 3 X 3 SÃO PAULO - Copa do Brasil 2020, 14/10/2020

SÃO PAULO 1 X 0 FORTALEZA - Campeonato Brasileiro 2020, 13/08/2020

SÃO PAULO 2 X 1 FORTALEZA - Campeonato Brasileiro 2019, 05/10/2019

FORTALEZA 0 X 1 SÃO PAULO - Campeonato Brasileiro 2019, 12/05/2019

* Sob supervisão de Daniel Farias