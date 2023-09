Fortaleza não perde para o Corinthians em casa desde 2020; veja retrospecto

Nesta quinta-feira (12), o Fortaleza recebe o Corinthians, às 19h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A. Após a pausa para a Data-Fifa, o time de Juan Pablo Vojvoda vai iniciar uma maratona de jogos pelo Brasileirão e Copa Sul-Americana, onde enfrenta justamente o Timão na semifinal. Para a partida desta quinta, o Leão espera manter o bom retrospecto jogando dentro de casa, onde não perde desde 2020 para o time paulista. A última derrota foi em 2019, ano do retorno tricolor à elite nacional.

Desde então, foram quatro jogos na Arena Castelão, com duas vitórias, um empate e apenas uma derrota. No entanto, o retrospecto geral aponta grande vantagem para o time alvinegro, que venceu em 19 oportunidades contra apenas quatro do Leão.

VEJA HISTÓRICO: