Fortaleza não perde para o Bahia há mais de dois anos; veja retrospecto

Neste sábado (21), o Fortaleza enfrenta o Bahia, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão. Para o confronto diante da equipe baiana, o Leão carrega um retrospecto positivo recente. O Tricolor do Pici não sabe o que é perder para o Esquadrão há mais de dois anos.

A última derrota aconteceu no dia 04 de setembro de 2021, pela 19ª rodada da Série A, quando os baianos venceram por 4 a 2 jogando em seus domínios. De lá pra cá, foram mais quatro jogos com domínio do Fortaleza. Os números apontam três vitórias seguidas e um empate, envolvendo partidas do Brasileirão e da Copa do Nordeste.

Uma dessas partidas foi a última do ano de 2021, marcante para os tricolores, já que o Leão encerrou uma temporada dos sonhos com a quarta posição da Série A. O jogo ainda teve um caráter decisivo para a queda do Bahia à Série B do ano seguinte. O último encontro entre as duas equipes terminou empatado em 0 a 0.

ÚLTIMOS JOGOS

Bahia 4 x 2 Fortaleza - Série A 2021

Fortaleza 2 x 1 Bahia - Série A 2021

Fortaleza 3 x 1 Bahia - Copa do Nordeste 2022

Bahia 0 x 3 Fortaleza - Copa do Nordeste 2023

Fortaleza 0 x 0 Bahia - Série A 2023

RETROSPECTO GERAL

Em contrapartida, o retrospecto geral aponta uma leve vantagem para o Bahia. Na história do confronto já foram disputadas 44 partidas. Os baianos têm 16 vitórias, enquanto o Leão tem 13. Os outros 15 confrontos terminaram em igualdade.